Ветеринар рассказал, как подготовить домашних животных к зиме

Ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил, как правильно подготовить домашних животных к зиме и уберечь их от сезонных заболеваний, сообщает «Вечерняя Москва» .

С наступлением холодов домашние животные нуждаются в особом уходе. Шеляков отметил, что осенью у кошек и собак начинается интенсивная линька, поэтому важно регулярно ухаживать за шерстью и предотвращать образование колтунов, чтобы не нарушалась терморегуляция и не возникали кожные воспаления.

Перед зимой специалист рекомендует проводить дегельминтизацию — глистогонные препараты следует давать питомцам дважды в год: весной и осенью. Это помогает избежать паразитов, которые могут появиться после летних прогулок.

Осенью и зимой у животных часто обостряются хронические заболевания, особенно суставов и дыхательных путей. Важно следить за состоянием питомца и при необходимости проводить профилактические курсы лечения. Сухой воздух в квартирах и использование ароматизаторов могут вызывать аллергию у кошек, поэтому стоит ограничить применение подобных средств.

Сокращение светового дня и уменьшение прогулок могут негативно сказаться на психике животных. Шеляков подчеркнул, что собакам необходимы регулярные прогулки и общение, иначе у них могут развиться стресс и сопутствующие болезни.

Мастер по изготовлению костюмов для собак Юлия Чикарева советует выбирать одежду из мягких и дышащих тканей, чтобы не ограничивать подвижность животного. Для мелких и короткошерстных собак утепление особенно важно. При выборе одежды и обуви для питомца рекомендуется примерять вещи в магазине и постепенно приучать животное к новинкам дома.

Ветеринар также напомнил, что осенью животные склонны набирать вес из-за снижения активности. Контроль питания поможет избежать ожирения и связанных с ним заболеваний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.