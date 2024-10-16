«Ветераны России» сделали «заманчивое предложение» Джареду Лето

Общественная организация «Ветераны России» предложила солисту 30 Seconds to Mars Джареду Лето, ценник на выступление которого оценивали в 100 млн рублей, устроить благотворительный концерт в России. Общественники считают, что это могло бы стать гуманитарной миссией и поддержкой российских военных на СВО, сообщает SHOT .

«Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией», — сказал председатель «Ветеранов России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

По его словам, вырученные с российского концерта Лето деньги можно было бы потратить на помощь фронту — купить беспилотники, оборудование и снаряжение для ВС России. Если голливудская звезда решится выступить в РФ безвозмездно, то это будет «достойный жест солидарности и поддержки», уверен Резяпов.

Ранее появилась информация, что Лето может дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. Ценник за выступление звезды — 100 миллионов рублей.

На недавнем концерте в Белграде Джаред Лето признался, что скучает по российской публике и однажды приедет в Москву и Петербург.