Ветеран ВОВ Александр Трынков рассказал об освобождении Китая

сегодня в 10:01

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Трынков в День Победы рассказал о своем участии в освобождении Китая, сообщает РЕН ТВ .

«Основные мои действия — это освобождение Китая, вот там мои боевые действия, от Амура до Харбина!» — рассказал ветеран.

Ветеран подчеркнул, что принимал участие в боевых действиях с 1943 года и прошел от Амура до китайского Харбина.

Ветеран добавил, что одержать победу в Великой Отечественной войне ему помогли уверенность в себе, несгибаемая сила духа и дисциплина.

Парад Победы на Красной площади начнется 9 мая в 10:00. Иностранные главы государств начали прибывать в Кремль к началу праздничных мероприятий. Для почетных гостей парада на трибунах подготовили тематические подарки.