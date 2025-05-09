Тематические подарки дарят гостям парада Победы в Москве

Тематические подарки подготовили для почетных гостей парада в честь 80-летнего юбилея Победы в Москве, сообщает РИА Новости .

Парад Победы на Красной площади начнется 9 мая в 10:00.

В рюкзаки цвета хаки для почетных гостей на трибунах положили покрывало, бутылку воды и шоколадку. Также в подарочные наборы вошли пилотка, бинокль, плащ, значок, копия газеты «Вечерняя Москва» от 9 мая 1945 года с опубликованным в ней актом о капитуляции Германии.

Кроме того, гостям мероприятия подарят книгу с поэмой Александра Твардовского «Василий Теркин» и настольную игру «Штурм Берлина».

Ранее стало известно, что иностранные главы государств начали прибывать в Кремль перед парадом в честь 80-летия Победы. Всего на парад прибудут лидеры свыше 20 иностранных государств.