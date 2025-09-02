Ветеран СВО проводил ученицу погибшего участника на торжественную линейку в Можайске

Праздник украсило присутствие почетных гостей: заместитель Председателя Совета депутатов Можайского муниципального округа Татьяна Дроздова обратилась к собравшимся с теплыми словами напутствия и пожелала ученикам упорства, любознательности и ярких побед. Галина Аксенова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества», подчеркнула важность единства, патриотизма и взаимопомощи.

Особенно трогательным моментом линейки стало чествование ветерана СВО Романа Гомыляева. В знак глубокой благодарности за его мужество и самоотверженность ему был вручен необычный и очень полезный подарок для хозяйства. Этот символический жест говорит о нашей непрерывной поддержке и заботе о тех, кто защищает наше спокойное будущее.

«Желаем всем ученикам вдохновения, отличных оценок и интересных открытий на пути к знаниям. Педагогам — терпения и мудрости, а родителям — гордости за успехи своих детей!», — поздравила присутствующих социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.