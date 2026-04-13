Весной петербуржцы активнее знакомятся в дейтинге

Весной жители Санкт-Петербурга стали чаще пользоваться сервисами онлайн-знакомств, быстрее переходить к встречам и обновлять профили, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Аналитики Mamba зафиксировали сезонный рост активности после зимнего спада. К концу марта 16% мужских и 11% женских анкет, не проявлявших активности около месяца, снова стали активными. Наиболее заметен тренд среди мужчин 29–39 лет.

Число новых регистраций весной увеличивается в среднем на 18–24% по сравнению с зимой. У мужчин прирост достигает 28%, у женщин — 17–21%. Сначала рост фиксируют в Москве и на юге страны, затем в Санкт-Петербурге и городах средней полосы. К концу апреля динамика становится заметной и в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Уфе.

Количество лайков выросло на 22%, взаимных совпадений — на 16%. Переписки стали короче примерно на 10%: пользователи быстрее переходят к офлайн-встречам. Число виртуальных подарков увеличилось на 5%, 87% покупок совершают мужчины.

Около 57% пользователей обновляют профили. Женщины чаще меняют фотографии, мужчины активнее инициируют общение и чаще предлагают встречи. Около 14% мужчин также пересматривают цели знакомств в пользу более легкого формата общения.

