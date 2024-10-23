Верующую в макаронного монстра учительницу из Химок отстранили от уроков

Учительницу-пастафарианку с дуршлагом на голове отстранили от работы в Химках

Педагога по русскому языку из химкинской школы Марию Андреевну, которая пришла на работу с дуршлагом на голове, отстранили от уроков. Ее проверяют в министерстве образования, сообщает Mash .

15 октября женщина неожиданно пришла на урок с дуршлагом на голове. В таком виде она провела все занятия. Она объяснила, что исповедует пастафарианство — верит в макаронного монстра. Родители учеников во вменяемость педагога не поверили и устроили скандал.

Учительницу вызвали к директору. Там она вполне серьезно сравнила дуршлаг с крестиком или хиджабом. Справки, которые женщина приносила во время устройства на работу, говорят о том, что она вменяема и здорова. Педагог заявляет, что пастафарианство — это ее сознательный выбор.

Мария Андреевна вела 29 часов русского в неделю. До инцидента ученики на нее не жаловались, но родители школьников требуют, чтобы женщину уволили.