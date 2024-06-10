Верховный суд Крыма отправил на 17 лет в тюрьму двух украинских пограничников

В Крыму двое украинских пограничников получили сроки по 17 лет за захват судна

Верховный суд Крыма вынес обвинительный приговор в отношении двух украинских пограничников, которые, по данным следствия, в 2018 году захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море, сообщает РИА Новости .

Оба бывших военных получили сроки по 17 лет тюремного заключения.

«Верховный суд республики Крым признал осужденных виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в марте 2018 года фигуранты дела вместе с сообщниками из госпогранслужбы Украины захватили судно вместе с экипажем и, под угрозой расправы, принудительно конвоировали его в Бердянск, где их задержали другие украинские пограничники. Экипаж «Норда» попал домой лишь через полгода.

Ранее в иранский плен попал израильский контейнеровоз MSC ARIES. На борту судна находился россиянин Тимофей Колчанов.