Вдова Градского заявила, что мэтр гордился и восхищался Кунгуровым

Марина Коташенко, вдова композитора Александра Градского, рассказала, что ее покойный супруг гордился и восхищался оперным певцом Евгением Кунгуровым. По словам женщины, в умершем артисте было редкое сочетание внутренней и внешней красоты, сообщает «Вечерняя Москва».

Коташенко отметила, что Кунгуров был талантливым человеком. Градский работал вместе с ним на протяжении нескольких месяцев, будучи его наставником на проекте «Голос».

По словам вдовы мэтра, продюсер был уверен, что Евгения Кунгурова ждет большое будущее.

«Градский гордился им, восхищался и радовался. Помню, как говорил: „Посмотри, какой парень, какой красавец, какой тембр, голос!“ <…> Жаль, что он так рано ушел. Светлая память», — вспомнила Коташенко.

Евгений Кунгуров покончил с собой 8 апреля в Москве. Оперному певцу, заслуженному артисту РФ было 40 лет.