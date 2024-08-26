Ванга предсказала глобальную катастрофу в 2025 году и колонизацию Марса к 2183-му

Ванга считала, что в 2025 году мир столкнется с катастрофой, которая приведет к гибели населения Европы. Эта катастрофа может быть вызвана применением ядерного оружия. Кроме того, к 2033 году весь лед на Земле растает, что вызовет повышение уровня мирового океана, однако человечество выживет.



Согласно предсказаниям Ванги, в 2076 году во всем мире установится коммунистический строй, а к 2183 году людям удастся основать колонию на Марсе. Эта колония станет ядерной державой и обретет независимость. Еще через 60 лет появятся новые расы людей, способные путешествовать во времени.



К 3797 году, по мнению провидицы, человечество исчерпает все ресурсы Земли и будет вынуждено покинуть планету. Без людей Земля просуществует еще около 1500 лет, вплоть до наступления конца света.