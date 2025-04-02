«Вам звонит Роскомнадзор»: россиян предупредили о схеме со взломом Госуслуг

сегодня в 13:39

Россиян предупредили о звонках мошенников от имени Роскомнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила о новой мошеннической схеме со взломом аккаунтов на портале Госуслуг. Злоумышленники представляются сотрудниками ведомства, начиная беседу с фразы вроде «вам звонит Роскомнадзор», сообщает «Царьград» .

В Telegram-канале ведомства опубликовано предупреждение, основанное на многочисленных жалобах граждан. Пользователи сообщают о звонках от неизвестных лиц, представляющихся представителями Роскомнадзора.

Сценарий обмана заключается в заявлении о якобы взломе личного кабинета на Госуслугах. Для «восстановления доступа» аферисты требуют предоставить номер СНИЛС.

Звонки совершаются с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, а также через WhatsApp.

Роскомнадзор акцентировал внимание граждан на том, что представители государственных структур не используют мессенджеры для связи и никогда не запрашивают конфиденциальную информацию.

«Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам. Будьте бдительны!» — призвали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.