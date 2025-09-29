Вам цветы: мошенники разводят женщин прямо в день рождения

Телефонные мошенники придумали новую схему развода россиянок. Они звонят жертвам прямо в день рождения под видом доставки цветов, сообщает SHOT .

С самого утра именинницам поступают звонки от «службы доставки». Преступники сообщают, что для них есть подарок, но не говорят, от кого, ведь это «сюрприз».

Они просят согласовать дату доставки. Счастливые женщины диктуют мошенникам паспортные данные и адрес, а затем их просят продиктовать код из смс для подтверждения доставки.

В этот момент многие женщины успевают опомниться, а некоторые все же поддаются на уловку. В этом случае вместо цветов и подарков у именинниц исчезают деньги с банковских карт.

Ранее стало известно, что мошенники для воровства средств россиян начали создавать схемы обмана с применением приложений для бесконтактных платежей для смартфона. Благодаря им аферисты захватывают данные банковских карт, когда мобильный соприкасается со считывателем.

