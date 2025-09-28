Мошенники придумали новую схему воровства денег с использованием NFC

Мошенники внедряют вредоносное ПО, маскируя его под приложения банков

Мошенники для воровства средств россиян начали создавать схемы обмана с применением приложений для бесконтактных платежей для смартфона. Благодаря им, аферисты захватывают данные банковских карт, когда мобильный соприкасается со считывателем, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Мошенники задействуют в своих схемах мобильные приложения для совершения бесконтактных платежей вроде NFC Gate. Аферисты требуют у жертвы установить программу на смартфон. Мол, так удастся переустановить приложение.

Это приложение приводит в работу NFC-датчик. С помощью него аферист может выяснить данные банковской карты, если телефон будет приложен к считывателю.

До этого в МВД РФ много раз предупреждали, что запрещено скачивать неизвестные приложение. Особенно это касается подозрительных сайтов.

