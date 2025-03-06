Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву из-за бизнеса

Артиста заметили в аэропорту Шереметьево около недели назад. Там его встретили поклонницы. По их словам, Меладзе был вежлив, смеялся, а затем ушел VIP-зал.

Из Москвы певец полетел в Баку. Это произошло 28 февраля.

В столице Азербайджана Меладзе выступил на концерте. В перерыве между треками он заявил поклонникам со сцены: «Приедем к вам когда-нибудь, где бы вы ни были».

Сейчас артист приостановил свои выступления в России — он отказывается от корпоративов даже за 15-20 млн руб. Менеджеры Меладзе ссылаются на его «сумасшедший график».

Зимой артист уже приезжал в Москву тайно. Меладзе посещал могилу отца. Его визит в столицу РФ проходил в строгой секретности.