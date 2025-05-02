Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России из-за долгов перед налоговой

SHOT: долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос больше чем на 1 млн рублей за неделю

Известный телеведущий, актер и музыкант Валдис Пельш должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 2,5 млн рублей. За неделю его долг перед налоговой вырос на 1,2 млн рублей, сообщает SHOT .

Если Пельш не погасит налоговую задолженность, то рискует остаться без возможности выехать за границу.

При этом телеведущий успешно развивает бизнес. Его «РД Студия» в 2024 году заработала 10 млн рублей чистой прибыли, а ООО «Документалист» — 9,5 млн. В 2023 году «Документалист» был убыточным, но в прошлом году показал прибыль благодаря усилиям артиста.

Ранее ФНС подала в суд на покойного народного артиста России Бедроса Киркорова. Его сын Филипп Киркоров не может получить в наследство трехкомнатную квартиру в Москве, потому что его отец остался должен государству 31 тыс. рублей налогов.