Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России из-за долгов перед налоговой
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Известный телеведущий, актер и музыкант Валдис Пельш должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 2,5 млн рублей. За неделю его долг перед налоговой вырос на 1,2 млн рублей, сообщает SHOT.
Если Пельш не погасит налоговую задолженность, то рискует остаться без возможности выехать за границу.
При этом телеведущий успешно развивает бизнес. Его «РД Студия» в 2024 году заработала 10 млн рублей чистой прибыли, а ООО «Документалист» — 9,5 млн. В 2023 году «Документалист» был убыточным, но в прошлом году показал прибыль благодаря усилиям артиста.
Ранее ФНС подала в суд на покойного народного артиста России Бедроса Киркорова. Его сын Филипп Киркоров не может получить в наследство трехкомнатную квартиру в Москве, потому что его отец остался должен государству 31 тыс. рублей налогов.