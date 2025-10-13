В Жуковском продолжается благоустройство сквера у станции «Отдых»

В настоящее время в сквере у станции «Отдых» ведется работа по укладке плитки на пешеходных дорожках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак рассказал, что в рамках проекта в сквере запланированы следующие ремонтные работы: пешеходные дорожки с плиточным покрытием, площадки для отдыха со скамейками, урнами, навесами от дождя с качелями, современные фонари и современное видеонаблюдение.

«Территория будет доступна для отдыха и передвижения маломобильных групп граждан», — отметил глава города.

Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее, с жителями города проводилась встреча по вопросу благоустройства сквера «28 квартал». Глава городского округа Жуковский Андроник Пак сообщил о решении присвоить скверу новое название — «Сквер защитников Отечества». Инициатива исходила от семей военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.