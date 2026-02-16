сегодня в 15:58

В Жуковском 17 февраля состоится встреча жителей с администрацией

В Жуковском 17 февраля пройдет выездная администрация, на которой жители смогут задать вопросы главе округа и представителям городских служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с жителями в формате выездной администрации состоится 17 февраля в гимназии №1 по адресу: улица Пушкина, 6. Начало мероприятия запланировано на 18:30.

В обсуждении примут участие глава городского округа Жуковский Андроник Пак, его заместители, сотрудники профильных управлений администрации, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов и члены Общественной палаты. Предварительная запись для участия не требуется.

Ранее, 29 января, аналогичная встреча прошла в школе №9. Тогда жители поднимали вопросы благоустройства, уборки дворов, включения домов в программу капитального ремонта, расселения аварийного жилья и поддержки многодетных семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.