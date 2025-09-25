В жуковской школе № 10 провели необычный урок по кибербезопасности

В жуковской школе № 10 провели необычный урок по кибербезопасности. Помощник городского прокурора Дарья Тихолаз рассказала ребятам о новых схемах мошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

Особое внимание уделили звонкам от «родственников в беде». Главное правило — сразу завершить разговор и перезвонить близкому по проверенному номеру.

Отдельно разобрали, как подростков заманивают в криминальные схемы под видом легкого заработка. За обещаниями быстрых денег скрываются поручения по доставке SIM-карт и банковских карт. Такое участие грозит подросткам серьезными юридическими последствиями.