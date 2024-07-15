В здании нового детсада Люберец приступили к обустройству теплых полов

В рамках госпрограммы Московской области в Люберцах на месте старого детского сада в поселке Вуги строится новый. На сегодняшний день строители приступили к устройству теплых полов и отделке помещений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

«В здании устанавливают противопожарные окна из огнеупорных материалов, а там, где уже выполнена стяжка полов, строители приступают к шпаклевке стен. После этого будут проводиться работы по электроснабжению помещений и установке светодиодного освещения, которое обеспечит продолжительную эксплуатацию и не будет вызывать зрительную усталость», — уточняется в сообщении.

На территории строящегося детского сада завешаются работы по устройству внешних коммуникаций, до конца сезона здесь еще предстоит выполнить благоустройство. Перед зданием садика будет прогулочная зона и детские площадки для каждой из девяти групп, большое спортивное ядро.

Необычным будет и наполнение образовательного учреждения учебно-методическими комплексами — это будет один из первых садов в Подмосковье, где дети будут учиться основам финансовой грамотности. Игровые модули позволят включиться в профориентацию уже в дошкольном возрасте.

Полностью завершат строительство нового детского сада в поселке Вуги к началу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.