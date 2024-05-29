В Зарайском центральном парке детей познакомят с различными профессиями

1 июня Зарайский центральный парк культуры и отдыха Центра досуга «Победа» приглашает гостей и жителей Зарайска на тематическое мероприятие «Город профессий», посвященное Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В этот день посетителей парка ждет множество активностей и площадок: тематические фотозона и фотовыставка, детские анимационная и познавательно-развлекательные программы, площадки мастер-классов, концертная программа и многое другое.

Начало мероприятия в 14:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.