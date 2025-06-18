В Зарайске в детском саду № 1 завершили работы по обновлению асфальта

На территории детского сада № 1 в Зарайске завершились работы по обновлению асфальтового покрытия, что стало важным событием для дошкольного отделения лицея № 5, которому в 2025 году исполняется 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За долгие десятилетия сотрудники садика самостоятельно поддерживали порядок и уют на своей территории — капитальное благоустройство ранее не проводилось. Наконец, пришло долгожданное обновление: сегодня здесь и асфальт, и бордюры заменены на новые. В планах еще укладка искусственного газона на прогулочные площадки», — сообщил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Детский сад, благодаря своим воспитателям, которые являются победителями различных областных конкурсов, пользуется большой популярностью. Ежегодно детский сад посещает более 110 дошкольников, и в этом году ожидается, что в детский садик придут порядка 20 новых детей. Благоустройство территорий образовательных учреждений является одной из важнейших задач для нашего округа.

«За последние годы, благодаря местному бюджету, благоустроены территории 8 детских садов. В текущем сезоне благоустройство коснется еще двух детских садов: № 21 в деревне Авдеево и № 10 в городе», — добавил Петрущенко.

Эти меры направлены на создание комфортной и безопасной среды для детей, что является приоритетом для администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.