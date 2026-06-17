В ЗАГСе молодоженам вручили сертификат на проверку репродуктивного здоровья
Российских молодоженов после росписи в ЗАГСе пригласили в женскую консультацию для проверки репродуктивного здоровья.
Агата (имя изменено) рассказала, что сотрудница ЗАГСа вручила ей и супругу сертификат для обследования репродуктивного здоровья. При этом женщина несколько раз уточнила, что сертификат от губернатора.
«Пришли мы в больницу, а нам сказали, что тут не знают, что это за сертификат такой», — с иронией написала девушка в соцсети Threads*.
Ранее в РПЦ предложили размещать предупреждающую информацию о вреде для здоровья на упаковках препаратов для прерывания беременности.
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