В ЗАГСе молодоженам вручили сертификат на проверку репродуктивного здоровья

Российских молодоженов после росписи в ЗАГСе пригласили в женскую консультацию для проверки репродуктивного здоровья.

Агата (имя изменено) рассказала, что сотрудница ЗАГСа вручила ей и супругу сертификат для обследования репродуктивного здоровья. При этом женщина несколько раз уточнила, что сертификат от губернатора.

«Пришли мы в больницу, а нам сказали, что тут не знают, что это за сертификат такой», — с иронией написала девушка в соцсети Threads*.

Ранее в РПЦ предложили размещать предупреждающую информацию о вреде для здоровья на упаковках препаратов для прерывания беременности.

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