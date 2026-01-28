сегодня в 16:47

В Воскресенске расчистили территорию у бассейна «Дельфин» после снегопада

В Воскресенске коммунальные службы расчистили территорию у Дворца водного спорта «Дельфин» после обильного снегопада 28 января.

В Воскресенске продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. 28 января на улицы города вышли 31 дворник и пять единиц техники. Основное внимание коммунальные службы уделяют расчистке главных дорог, общественных пространств и придомовых территорий.

Бригада МБУ «БИО» навела порядок у Дворца водного спорта «Дельфин» на улице Лермонтова. Девять работников очистили лестницу, дорожки и вход, стараясь не повредить растущие рядом туи. Здесь ежедневно проходят тренировки спортсменов и сеансы свободного плавания.

Мастер участка Елена Титова пояснила, что из-за сильных снегопадов в уборке города задействованы усиленные бригады, а дворников временно переводят с других участков. Она отметила, что сотрудники стараются поддерживать чистоту и удобство для пешеходов и автомобилистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.