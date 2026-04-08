В Воскресенске провели краеведческий час к юбилею полета Гагарина

Краеведческий час «Космос далекий и близкий», посвященный 65-летию первого полета человека в космос, прошел 7 апреля в Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. В мероприятии приняли участие депутаты и представители ветеранского сообщества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделе обслуживания Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялось тематическое мероприятие, приуроченное к 65-летию полета Юрия Гагарина. Его гостями стали депутаты городского округа Воскресенск Жанна Мишина и руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура.

В приветственных выступлениях они отметили, что прорыв в космос, совершенный Гагариным, стал символом мужества, единства народа и научного прогресса. По их словам, это достижение продолжает вдохновлять защитников Отечества и сегодня.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала о значении первого полета человека в космос и о судьбе Юрия Гагарина. Она представила книги об испытателях космической техники и подчеркнула, что в городском округе живут люди, причастные к великим космическим свершениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.