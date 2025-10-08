В Воскресенске прошел форум «Школа добрососедства»

В молодежном центре «Олимпиец» Воскресенска прошел форум «Школа добрососедства». Мероприятие, организованное Министерством информации и молодежной политики Московской области, проводится уже восьмой год подряд, начиная с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для старшеклассников из МОУ «СОШ „Горизонт“, МОУ „СОШ № 3“, МОУ „Гимназии № 1“, а также для молодых спортсменов из воскресенских секций и студентов Воскресенского колледжа выступили и ответили на вопросы Валерий Иринчеев, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Российского университета кооперации, и Тамара Царева, научный сотрудник (кандидат исторических наук), руководитель редакционно-издательского отдела ИЭА РАН.

Ключевыми темами форума стали вопросы профилактики экстремизма среди молодежи и расширение знаний участников о культурных традициях и обычаях народов России. Особое внимание было уделено важности сохранения исторической памяти и связи событий Великой Отечественной войны с современными реалиями. Встреча в таком формате оказалась весьма актуальной и полезной, помогая молодым людям разобраться в интересующих их вопросах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.