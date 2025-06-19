В Воскресенске обсудили концепцию благоустройства сквера у ДК «Химик»
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Накануне на территории городского округа Воскресенск прошли общественные обсуждения концепции благоустройства сквера вблизи Дворца культуры «Химик». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Участниками общественных обсуждений концепции планирования территории были граждане, постоянно проживающие в городском округе. Данная территория находится в центре города и пользуется популярностью у жителей и гостей муниципалитета.
Проектировщики представили разработанный проект с учетом всех необходимых объектов, в том числе и объектов для отдыха вблизи исторического здания Дворца культуры. В ходе общественных обсуждений активные жители вносили свои предложения по благоустройству территории.
Например, будет рассмотрена возможность увеличения парковочных мест возле Дворца культуры, установка лавочек в центральной части территории. Проектировщики зафиксировали пожелания, которые будут внесены в проект и рассмотрены на следующей встрече, которая ориентировочно пройдет в конце месяца.
Проектной организацией будут рассмотрены все замечания граждан и по возможности внесены в концепцию. Работы по благоустройству территории планируют начать в следующем году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.