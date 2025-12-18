сегодня в 18:59

В Волоколамске близится к завершению снос главного корпуса больничного комплекса

Подрядчик завершил основные работы по сносу здания больницы на Рижском шоссе в Волоколамске. Ведется демонтаж подвальной части здания. Работы идут по региональной программе и планируют завершить в первом квартале 2026 года. После этого основное здание больницы дополнительно утеплят, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Незавершенный строительством блок В главного корпуса больничного комплекса в Волоколамске расположен по адресу: Рижское шоссе, д. 4. По результатам проведенной экспертизы здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

На объекте ведется демонтаж подземной части здания — разбор кирпичной кладки и демонтаж железобетонных конструкций стен подвала. Работы завершены на 75%.

Снос недостроенного здания ведет специализированная компания. Процесс включает в себя разработку проекта сноса, получение разрешительной документации, сам демонтаж с использованием спецтехники и очистку территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.