сегодня в 03:03

В Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов

В Великобританию на одной лодке прибыли 125 нелегальных мигрантов. Число прибывший борту побило рекорд прошлого месяца, когда на одной лодке в страну прибыли 106 мигрантов, сообщает RT со ссылкой на телеканал ITV.

«Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна», — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел страны Шабана Махмуд заявила, что за такими переправами стоят контрабандисты, которые сеют хаос на границах Британии.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готовится к радикальным изменениям в миграционной политике: согласно планам Министерства внутренних дел, тысячи мигрантов будут переселены из гостиниц в казармы на территории бывших военных баз.