сегодня в 05:26

Правительство Великобритании готовится к радикальным изменениям в миграционной политике: согласно планам Министерства внутренних дел, тысячи мигрантов будут переселены из гостиниц в казармы на территории бывших военных баз, сообщает РИА Новости .

Это решение станет частью стратегии нового премьера Кир Стармера по контролю над кризисом с нелегальным пересечением Ла-Манша, которое достигло масштабов 36,8 тысячи человек в 2024 году.

Инициатива предусматривает закрытие десятков специализированных отелей для просителей убежища, что позволит сократить ежедневные расходы бюджета, достигающие миллионов фунтов стерлингов.

Параллельно Лондон ведет переговоры с Германией о заключении соглашения по обмену мигрантами — аналогичная договоренность уже достигнута с Францией в августе.

Критики называют подход правительства излишне жестким, однако власти настаивают на необходимости системных решений для снижения миграционной нагрузки.