В Великобритании пьяный депутат напал на избирателя

В Великобритании депутат от правящей Лейбористской партии Майк Эймсбери избил избирателя после спора, сообщает « Газета.ru ».

Как пишет The Times, спор с избирателем завязался после того, как депутат вышел из местного паба. Как только разговор зашел о топливе и закрытии моста в Чешире на ремонт, депутат перестал себя контролировать.

Депутат напал на своего собеседника и нанес ему шесть ударов.

После этого инцидента парламентария отстранили от работы. Депутат признался, что «почувствовал угрозу на улице после вечерней прогулки с друзьями».

Ранее сообщалось, что депутат от КПРФ, действующий боец ММА Владимир Ивашкин избил мужчину из-за дорожного конфликта на 2-й Брянской улице в Красноярске.