В Уфе создали уличную иммерсивную аудиопрогулку о переработке пластика

Его цель рассказать широкой аудитории о процессах переработки пластика, о том, какой может быть современная упаковка, и как внедрять экологичные привычки в свою жизнь.

«Просто надеваете наушники, и прогулка по городу превращается в пьесу, где главным героем истории становится пластиковая бутылка. Аудиопроменад — это не лекция, а путешествие. Синтез аудиотеатра, подкаста и прогулки. Современный взгляд на экопросвещение от компаний, для которых забота о будущем — не просто слова. Такие оригинальные инициативы очень важны. Они позволяют вовлечь максимальное число людей в раздельный сбор отходов, используя новые подходы и современный язык», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Ключевой элемент представления — уникальный фотофандомат. Каждый может сдать пластиковую бутылку и мгновенно получить в награду свое фото в специальной фотобудке. Так получается своеобразный символ вклада в чистоту города. Организаторы — компании «АБ ИнБев Эфес», «СИБУР» и торговая сеть «Пятерочка».