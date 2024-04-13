В Свердловской области простились с оперным певцом Евгением Кунгуровым

В Заречном Свердловской области простились с 40-летним оперным певцом, заслуженным артистом РФ Евгением Кунгуровым. Проводить артиста в последний путь пришли несколько сотен человек, сообщает URA.ru .

Певец свел счеты с жизнью вечером 8 апреля. Его тело нашли в Пресненском районе столицы. Перед смертью Кунгуров отправил жене сообщение с угрозами самоубийства. В Москве с певцом простились на Троекуровском кладбище, на церемонию пришли его коллеги и родные.

Прощание провели в храме Покрова Божией Матери. Перед отпеванием священник объяснил, почему проводит церемонию.

«Многих из нас смущает уход из жизни. Но все мы с вами больны. Кто-то физически, кто-то душевно… Одно из таких заболеваний было у Евгения», — сказал он.

Из храма гроб с телом артиста выносили под аплодисменты, поклонники в последний раз крикнули ему «Браво!».