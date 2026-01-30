В Ступине обсудили развитие доступной среды для людей с инвалидностью

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел 28 января совещание по вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник отдела содействия социальной защите и здравоохранению администрации округа Светлана Бегинина сообщила, что в Ступине проживает почти 6 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Основное направление работы — адаптация объектов социальной инфраструктуры. Из 206 социально значимых объектов округа полностью доступны 177.

В прошлом году условия доступности были созданы для детей с инвалидностью в лицее №2, Верзиловской школе, школе-интернате и городской школе №9. Также адаптированы Дворец культуры, Березнецовский дом культуры и парк культуры и отдыха имени Николая Островского.

Для жителей с инвалидностью и родителей детей-инвалидов обустроены парковочные места, установлены соответствующие знаки и нанесена разметка, а также проведена адаптация подъездов жилых домов.

Новым направлением стала поддержка участников спецоперации, получивших инвалидность. В муниципалитете зарегистрированы 30 таких человек. За счет средств фонда «Защитники Отечества», муниципалитета и управляющих компаний проведена адаптация квартир для участников спецоперации.

Работа по созданию доступной среды будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.