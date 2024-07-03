В столице курьер отбил ребенка, которого пытался увести с собой неизвестный

В Москве столице курьер отбил мальчика у мужчины, который пытался увести с собой ребенка из двора дома. Сейчас мужчину задержали, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, доставщик парковался возле дома на Ставропольской улице в Люблино и заметил, как подозрительный неопрятный мужчина отвел ребенка в кусты, а потом взял его за руку и повел с собой. Курьер выбежал из машины и отогнал похитителя. При этом происходящее он снимал на телефон.

Ребенок, которому на вид лет десять, отделалась испугом.

В настоящее время злоумышленник находится на допросе у следователей.

Личность курьера также была установлена, им оказался уроженец Омска Алекс Мелентьев. Мужчина сообщил, что злоумышленник был в компании двух друзей, которых также задержали.

Кроме того, у Алекса есть свой блог, в котором он ищет просроченные продукты в магазинах и требует убрать их с продажи.