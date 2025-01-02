В США увидели знаки в ударе молнии по Капитолию в новогоднюю ночь

Сенатор назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием , сообщает РИА Новости.

«Ощущается как предзнаменование», — написал он в соцсети X.

Ранее в социальных сетях появились свидетельства ударов молнии по куполу Капитолия и монументу Вашингтону в Вашингтоне.

Накануне в Новом Орлеане бывший американский военный из Техаса Шамсуд Дин Джаббар въехал на автомобиле в толпу отмечающих Новый год, погибли 15 человек.

В среду в Лас-Вегасе у Башни Трампа взорвался электромобиль Tesla Cybertruck — погиб один и ранены семеро человек. Власти США рассматривают версию теракта.