В США увидели знаки в ударе молнии по Капитолию в новогоднюю ночь
Сенатор назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием
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Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием, сообщает РИА Новости.
«Ощущается как предзнаменование», — написал он в соцсети X.
Ранее в социальных сетях появились свидетельства ударов молнии по куполу Капитолия и монументу Вашингтону в Вашингтоне.
Накануне в Новом Орлеане бывший американский военный из Техаса Шамсуд Дин Джаббар въехал на автомобиле в толпу отмечающих Новый год, погибли 15 человек.
В среду в Лас-Вегасе у Башни Трампа взорвался электромобиль Tesla Cybertruck — погиб один и ранены семеро человек. Власти США рассматривают версию теракта.