В США суд обязал корпорацию Coca-Cola выплатить рекордный штраф

сегодня в 22:40

В Соединенных Штатах суд обязал корпорацию Coca-Cola выплатить рекордный штраф в размере 6 млрд долларов за неуплату налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей американской компании.

«Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США», — говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что Coca-Cola обязали выплатить около 2,7 млрд долларов, однако с учетом процентов общая сумма выросла до 6 млрд долларов. В случае уплаты сумма штрафа может оказаться рекордной для компании.

Американские власти обвинили Coca-Cola в перекладывании значительной части доходов на иностранные подразделения и уклонении от уплаты федеральных налогов на протяжении 10 лет.

При этом в корпорации заявили, что намерены подать апелляцию, так как местные власти ошибочно истолковали и неверно применили к компании требования американского законодательства.

Ранее стало известно, что Coca-Cola подорожала на 21% после ухода американского бренда с российского рынка. Самым популярным у россиян оказался формат колы объемом 0,5 л.