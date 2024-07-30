2 года без американской газировки: как изменились цены на Coca-Cola

Бренды Coca-Cola и Pepsi прекратили производство и покинули российский рынок 2 года назад. На сегодняшний день сладкая газировка со вкусом колы в стране подорожала из-за акцизов на сладкие напитки, инфляции и более дорогих импортных продуктов, сообщает РБК .

Так, средняя цена газированных напитков со вкусом колы в июне текущего года в российской рознице выросла до 146 рублей за бутылку (от 0,3 л до 1,5 л). Это на 11% больше аналогичного показателя 2023 года.

В июне 2022 года на полках российских магазинов еще можно было найти остатки выпущенных в России мировых брендов Coca-Cola и Pepsi. Тогда бутылка газировки в среднем стоила 113 рублей. Сегодня кола подорожала на 21% по сравнению с первым летним месяцем 2022-го.

Самым популярным у россиян оказался формат колы объемом 0,5 л. В июне в несетевых магазинах кола объемом 0,5 л выросла в цене выросла до 82 рублей (почти на 14% год к году). При этом 1 л колы подорожал до 109 рублей (+11%).

Наименьший рост в несетевой рознице за отчетный период продемонстрировали двухлитровые бутылки колы, которые подорожали на 6%, до 178 рублей. А больше всего выросли в цене банки колы объемом 0,33 л — 79 рублей (+18%).