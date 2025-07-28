В США найдена самая большая акула-людоед

Жители американского острова Нантакет заметили у своих берегов белую акулу-людоеда. Длина особи составляет рекордные 4,2 метра, а вес — 750 кг, сообщает Life.ru со ссылкой на MassLive.

Организация OCEARCH заявила, что акуле дали кличку Контендер. Она происходит от названия компании Contender Boats, которая предоставляет суда для исследовательских экспедиций.

Найденная акула — самая крупная из тех, которые когда-либо были зарегистрированы в исследованиях. Контендер был найден у границы Флориды и Джорджии. С тех пор за передвижением хищника следят.

Ученые называют самца «полноправным воином океана» и планируют дальше наблюдать за ним.

Ранее акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе в Приморском крае. Они приплыли туда раньше обычного и начали терроризировать жителей региона.