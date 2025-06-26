Разорвут на части: акулы-людоеды терроризируют жителей Приморья

В Уссурийском заливе Приморского края заметили акул-людоедов мако. Они приплыли туда раньше обычного и начали терроризировать жителей региона, сообщает Mash .

Обычно мако встречаются в этих края с середины августа, но теперь их визит состоялся раньше из-за аномальной жары. Хищники опасны для человека и уже начали охотиться.

На опубликованных в Сети кадрах, которые сняли спортсмены Федерации рыболовного спорта, видно, как акула высоко выпрыгивает из воды. Так она оглушает рыбу.

Согласно данным исследования International Shark Attack File, с 2006 по 2024 год мако совершили десятки нападений на людей. В последний раз она убила итальянского туриста в декабре прошлого года. Трагедия произошла в Египте.

Ранее акулу в море около пляжа в Махмутларе у турецкой Аланьи сняла российская туристка, пока сидела на берегу. Девушка сразу же предупредила о хищнице отдыхающих и побежала к спасателю.