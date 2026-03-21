В Солнечногорске увековечат память героев СВО мемориальным комплексом

Центральной темой стало благоустройство участка воинских захоронений граждан, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он расположен на территории Обуховского кладбища.

В обсуждении участвовали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, представители подрядной организации, которая будет заниматься благоустройством, Солнечногорского благочиния.

«Каждый высказал свое мнение, и мы пришли к общему знаменателю, как должен выглядеть участок воинских захоронений. Расширенно обсудили вопросы возведения часовни. Главная задача — организовать и воплотить все на самом высоком, достойном уровне, чтобы отдать дань памяти и уважения ребятам, которые пожертвовали своими жизнями, защищая нашу Родину», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В проект благоустройства включены установка поклонного креста, арки входной группы, информационных стендов, благоустройство зоны у захоронений, устройство покрытия из тротуарной плитки. Срок реализации — июль 2026 года. Кроме того, в ближайшие годы при спонсорской помощи запланировано возведение часовни для молитв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.