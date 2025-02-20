В Следкоме отрицают информацию о начале расследования гибели Лермонтова

В Следственном комитете России отрицают заявления о том, что начато расследование обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова. С таким предложением ранее обратился депутат Госдумы Николай Бурляев, сообщает ТАСС .

«Информация о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — отметил источник в Следкоме.

До этого Бурляев отправлял обращение в СК с просьбой начать расследование обстоятельств убийства Лермонтова с использованием современных технологий. Парламентарий уверял, что против поэта устроили заговор. Разговоры об истинной природе его гибели поднимали на протяжении около 180 лет — не только литературоведы, но и писатели, криминалисты, потомки поэта.

Сообщалось, что СК РФ якобы начал расследование обстоятельств смерти поэта.

Лермонтова убил майор в отставке Николай Мартынов в результате дуэли 27 июля 1841 года. Это произошло у подножия горы Машук неподалеку от Пятигорска.

Ранее культуролог Николай Жаринов назвал идею Бурляева «идиотизмом». В истории страны было большое количество загадочных смертей, но это не повод нагружать Следком такими расследованиями, считает он.