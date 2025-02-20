СК расследует убийство Лермонтова
Депутат ГД Бурляев: Следком занялся раскрытием дела об убийстве Лермонтова
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Сотрудники СК РФ начали расследовать дело об убийстве писателя Михаила Лермонтова. С такой просьбой к Следкому обратился депутат Госдумы Николай Бурляев, рассказал он РИА Новости.
Парламентарий отмечал, что на протяжении длительного количества времени лермонтоведы, а также силовики ставили под сомнение правильность выводов следствия того времени об убийстве поэта. В Следкоме положительно восприняли просьбу и началась совместная работа.
Лермонтов родился в 1814 году. Умер в 26 лет — в 1841 году.
Ранее культуролог Николай Жаринов назвал идею Бурляева «идиотизмом». В истории страны было большое количество загадочных смертей, но это не повод нагружать Следком такими расследования.