СК расследует убийство Лермонтова

Сотрудники СК РФ начали расследовать дело об убийстве писателя Михаила Лермонтова. С такой просьбой к Следкому обратился депутат Госдумы Николай Бурляев, рассказал он РИА Новости .

Парламентарий отмечал, что на протяжении длительного количества времени лермонтоведы, а также силовики ставили под сомнение правильность выводов следствия того времени об убийстве поэта. В Следкоме положительно восприняли просьбу и началась совместная работа.

Лермонтов родился в 1814 году. Умер в 26 лет — в 1841 году.

Ранее культуролог Николай Жаринов назвал идею Бурляева «идиотизмом». В истории страны было большое количество загадочных смертей, но это не повод нагружать Следком такими расследования.