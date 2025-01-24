Культуролог назвал «идиотизмом» идею расследовать смерть Лермонтова

Предложение о расследовании смерти поэта Михаила Лермонтова вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко считает идею справедливой, а культуролог и писатель Николай Жаринов раскритиковал инициативу, отметив, что это не повод загружать работой Следственный комитет (СК) России, сообщает Постньюс .

Инициатором расследования смерти Михаила Лермонтова, которая произошла 184 года назад, выступил депутат Госдумы, народный артист Николай Бурляев. Он обратился в СК с просьбой провести объективное расследование с применением современных технологий. По известной в истории версии, поэт был убит на дуэли у горы Машук 27 июля 1841 года. Артист отметил, что пуля, ставшая причиной смерти Лермонтова, прошла под углом почти 40 градусов, что странно.

Драпеко поддержала предложение своего коллеги. По ее словам, по поводу смерти Лермонтова существуют разные версии, и восстановить историческую справедливость было бы правильно. Она напомнила, что в 90-е годы состоялось перезахоронение семьи Романовых и генетические экспертизы, а «Лермонтов никак не хуже».

В то же время культуролог, писатель и филолог Николай Жаринов категорически с этим не согласился, назвав идею Николая Бурляева «идиотизмом». Он отметил, что в российской истории немало загадочных смертей, но это не повод «нагружать Следственный комитет» расследованиями дел давно минувших дней. Например, убийства Петра Третьего.

Как добавил Николай Жаринов, «за Лермонтова уже отомстили в Советском Союзе», имея в виду инцидент с разорением могилы и исчезновением тела майора Николая Мартынова, который стрелял в Михаила Лермонтова.

Ранее шоумен Стас Барецкий высказал собственную версию гибели Михаила Лермонтова.