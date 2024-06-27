В СК дали официальный комментарий по поводу слов Бастрыкина о депутатах

Во время своего выступления председатель СК РФ Александр Бастрыкин отчитал депутатов, назвав Госдуму «Государственной дурой». В Следственном комитете РФ дали официальный комментарий по поводу этих слов, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале .

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что Бастрыкин не хотел оскорблять народных избранников. По ее словам, он лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.

Петренко заявила, что слова про «Государственную дуру» — это цитата, которую Бастрыкин взял из многочисленных комментариев в социальных сетях.

Петренко добавила, что сейчас, вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией и необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, к тому же вырванная из контекста.

Ранее несколько депутатов назвали хамскими слова Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме, которыми он отчитал народных избранников. Вячеслав Володин считает, что таким комментарием председатель СК РФ оскорбил народ.