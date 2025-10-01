В Швейцарии нашли останки динозавра возрастом 240 млн лет с сохранившейся чешуей

Итальянские ученые нашли в Швейцарии почти полный скелет лариозавра (Lariosaurus valceresii) возрастом 240 млн лет, сообщает Swiss Journal of Palaeontology .

Уникальную находку обнаружили в районе Монте-Сан-Джорджо. На останках сохранились участки кожи в форме чешуи. К моменту обнаружения мягкие ткани обычно успевают разложиться.

Благодаря находке выяснилось, что лариозавр имел перепончатые лапы. Это указывает на его способность передвигаться в воде, используя конечности аналогично современным крокодилам. До этого ученые считали, что древние морские рептилии двигались в основном за счет хвоста.

Ранее стало известно, что европейские ученые почти через 50 лет определили новый род плезиозавров, получивший название Plesionectes longicollum, что переводится как «ранний длинношеий пловец».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.