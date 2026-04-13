В Шаховском округе обновят самую длинную тропу Подмосковья

Благоустройство самой протяженной «народной тропы» региона проведут в 2026 году в селе Середа Шаховского округа. Маршрут длиной 900 метров ведет к школе, детскому саду и аптеке, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Тропу обновят в рамках ежегодной программы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций. Работы включены в план после обращений жителей в администрацию муниципалитета. Асфальтовое покрытие на участке от улицы Центральная находилось в ненадлежащем состоянии. Подрядчик приступит к ремонту в июне в соответствии с графиком контракта.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что в 2026 году программу увеличили почти вдвое. Всего планируется обновить 1 037 пешеходных коммуникаций — как создать новые дорожки, так и заменить изношенное покрытие на существующих маршрутах. Адресный перечень сформирован по заявкам жителей, приоритет отдан тропам возле школ, больниц и других социальных объектов.

В этом году в Подмосковье обустроят более 650 «народных троп». В первую очередь приводят в порядок маршруты к социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта, которыми жители пользуются ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.