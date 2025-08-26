В Северной Осетии спасли раненого осла, застрявшего в овраге на неделю

В Северной Осетии провели операцию по спасению раненого осла, который упал с обрыва в овраг и провел там неделю в ожидании помощи, сообщает SHOT .

Животное упало с горы в селе Мацута. Ослу удалось выжить, но он оказался сильно травмирован. Местные жители беспокоились о его судьбе, а потому вызвали сотрудников МЧС.

Достать ослика оказалось сложно, спасатели не смогли вытащить животное. Тогда на помощь пришли волонтеры — они подняли осла с помощью крана. Теперь животное находится в безопасности. В скором времени его отвезут к ветеринарам в Ставрополь.

Ранее дикие кабаны с поросятами устроили массовый заплыв через Волгу в Астрахани. Животные активно переплыли на другой берег, изрядно удивив рыбаков.