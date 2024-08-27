В Сети напомнили, как Дуров жаловался на давление со стороны спецслужб РФ

Основатель соцсети Telegram, бизнесмен Павел Дуров говорил о давлении российских спецслужб с 2013 года. ФСБ требовала блокировать сообщества в «ВКонтакте», а также делиться личными данными пользователей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В 2013 году Дуров заявил, что ни он, ни его команда «не будут осуществлять политическую цензуру». В 2014 году прокуратура требовала от бизнесмена закрыть антикоррупционную группу блогера Алексея Навального*.

«Свобода распространения информации — неотъемлемое право постиндустриального общества», — заявил тогда Дуров.

В 2014 году он покинул пост гендиректора в «ВКонтакте» и покинул Россию. Причиной он назвал «отсутствие свободы». При этом бизнесмен посещал страну 50 раз с 2015 по 2021 года. По некоторым данным, он бывал на Родине на важных для мессенджера мероприятиях, но публично заявлял, что избегает появления в России, Китае и США.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

* Включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.