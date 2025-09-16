В Серпухове выдано разрешение на реставрацию здания гостиного двора

Выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль торговой площади: здание гостиного двора, 1860-е годы», расположенном по адресу: Московская область, город Серпухов, площадь Ленина, дом № 4. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

В рамках выданного разрешения планируется реставрация фасадов, в том числе, сохранившейся в подкровельном пространстве брандмауэрной стены. Устройство гидроизоляции стен здания, замена утеплителя чердачного перекрытия и кровельного покрытия, с обрешеткой здания. Усиление/замена поврежденных и ослабленных элементов стропильных конструкций основного объема. А также устройство организованного водостока с кровли здания, полная замена конструкций кровли пристроек во внутреннем дворе, огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, антикоррозионная и огнезащита металлических конструкций, биоцидная и антисолевая обработка кирпичной кладки.

Кроме того, будет проведено устройство отмостки здания и необходимых инженерных систем.

Гостиный двор, одно из знаковых зданий Серпухова, был построен в середине XIX века по проекту архитектора Д. Ф. Борисова в стиле позднего неоклассицизма, его облик отличался монументальностью и строгостью.

В 1910 году Гостиный двор был перестроен по проекту архитектора Аппельрота — неоклассические фасады сменились фасадами в стиле «русской кирпичной неоготики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.