В Сергиевом Посаде пройдет выставка-конкурс художественных работ «Осенний салон-2025»

В выставке-конкурсе могут принять участие художники с профессиональным художественным образованием, проживающие на территории Сергиево-Посадского округа, независимо от членства в общественных организациях и творческих союзах, а также все члены Сергиево-Посадского отделения ВТОО «Союз художников России». Каждый автор может представить до трех работ, выполненных за последние три года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках конкурса выделены основные номинации, включая творческую разработку темы, творческую разработку формы, мастерство создания яркого образа человека. Кроме того, предусмотрены специальные номинации, такие как удачный дебют и выбор зрителя.

Открытие выставки-конкурса «Осенний салон-2025» состоится 31 октября, а подведение итогов — 28 ноября.

Учредители традиционной выставки — администрация Сергиево-Посадского городского округа и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

